Пекин, 28 сентября, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал писателей и художников всей страны сфокусироваться в своем творчестве на людях, сообщает 27 сентября агентство «Синьхуа».

Китайский плакат

По словам генерального секретаря Компартии Китая, работники сферы литературы и изобразительного искусства должны изображать в своих трудах работу людей и распространять силу позитива их труда.

Работы деятелей культуры, по мнению Си, должны быть пропитаны китайским духом, укреплять человеческую веру и придавать духовные силы, чтобы помочь ощутить китайскую мечту национального обновления.

Симпозиум, посвященный культурным и идеологическим достижениям, прошел в Пекине 27 сентября. Обращаясь к собравшимся, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань призвал художников приложить все усилия для того, чтобы, следуя призывам Си Цзиньпина, создавать больше «приземленных» работ.

Лю отметил, что работы должны демонстрировать исторические изменения и достижения, осуществленные Партией и государством с 18-го съезда Компартии в 2012 году. Кроме того, по его словам, творцы со всей страны должны вдохновляться народом, их трудом и страстью.

Напомним, что ранее с таким же призывом выступила вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун, обращаясь к симпозиуму в честь 120-й годовщины со дня рождения китайского художника Пань Тяньшоу.