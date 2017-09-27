Москва, 28 сентября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Осуждённая за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывшая студентка МГУ, российская гражданка Варвара Караулова, отбывая наказание в колонии собирается учиться на юриста. Об этом рассказал в интервью РИА Новости адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.

Павел Караулов Варвара Караулова на скамье подсудимых

Он рассказал, что в колонии, где она отбывает наказание, Караулова устроилась работать закройщицей. Также Варвара решила продолжить обучение дистанционно на юридическом факультете по уголовно-правовой специализации.

Учиться Караулова будет в университете «Синергия». Приказ о её зачислении уже подписан и направлен в колонию. Как только документы из вуза поступят в колонию, там должны будут обеспечить условия для ее обучения.

Бадамшин отметил, что его клиентка чувствует себя в колонии нормально.

«У нее со всеми взаимно-уважительные отношения, претензий со стороны администрации нет, конфликтов с другими осужденными тоже», — заверил юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 года Караулова была признана виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии.

В апреле 2017 года Караулова была этапирована в исправительную колонию №1 в Вологде.

Напомним, Варвару Караулову, позднее сменившую имя на Александру Иванову, задержали в октябре 2015 года в Турции при попытке пересечения сирийской границы, чтобы затем примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).