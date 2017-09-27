Вашингтон, 28 сентября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Презентация выгодной рабочим США налоговой реформы прошла в городе Индианаполисе (штат Индиана). Выступление американского президента Дональда Трампа, представлявшего нововведение, транслировал Белый дом.

DonkeyHotey Налог

Американский лидер подчеркнул, что реформа предполагает небывалое в новейшей истории снижение налогов.

«Эта программа создана для трудящихся и для роста рабочих мест», — сказал он.

Согласно реформе, предельная ставка подоходного налога для малого и среднего бизнеса оказывается самой низкой за последние 80 лет.

Президент США рассказал о преимуществе реформы для рядовых американцев и о ее небольших преимуществах «для богатых». После введения реформы ставка корпоративного подоходного налога будет сильно уменьшена — ниже среднего показателя промышленно развитых стран.

«Это революционное преобразование, и больше всех от этого выиграют трудящиеся из среднего класса», — утверждает американский президент.

Трамп сказал, что рассчитывает на поддержку его реформы депутатами Конгресса — причем на согласие в этом вопросе представителей обеих партий.

Напомним, одним из обещаний Трампа во время предвыборной кампании было сокращение налогов. Он обещал снизить величину налогов для среднего класса и бизнеса и сократить максимальную ставку подоходного налога с 39% до 33%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Трамп заявил, что в стране назрела необходимость налоговой реформы, которая будет проведена не позднее января 2018 года.