Москва, 27 сентября, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера украинской «Радикальной партии» Олега Ляшко о намерении доехать на танке «до Москвы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«В Киеве растёт число политических маньяков, намеренных на танке доехать до Москвы. Им надо умерить амбиции: они на нём и до Донецка не доедут», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, лидер «Радикальной партии» 27 сентября совершил визит на Харьковский завод имени Малышева, где не упустил возможности в очередной раз попозировать перед камерами в армейской форме и на фоне военной техники.

Облачившись в армейский комбинезон и танковый шлем, депутат Верховной рады забрался на боевую машину и пафосно произнёс:

«До победы, до Москвы!»