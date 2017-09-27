Тегеран, 28 сентября, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал президента США Дональда Трампа, заявившего о несуществующем запуске иранской баллистической ракеты, сначала проверять факты, а потом делать заявления, 27 сентября сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Необходимо проверять факты, прежде чем делать заявления. Я обеспокоен тем, что люди играют с фактами и создают их альтернативные версии», — заявил Зариф.

Напомним, 23 сентября, в очередной раз критикуя ядерную сделку с Тегераном, Трамп заявил, что в Исламской Республике Иран прошли испытания баллистической ракеты.

«Иран только что провёл испытания баллистической ракеты, которая способна достичь Израиля. Они также сотрудничают с Северной Кореей. Хорошее у нас соглашение, ничего не скажешь», — написал Трамп в своём Twitter-аккаунте.

По словам Зарифа и официальных лиц США, оказалось, что Иран не проводил испытательного пуска баллистической ракеты. Неясно, откуда Трамп получил информацию о пуске.