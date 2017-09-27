Мехико, 27 сентября, 2017, 21:45 — ИА Регнум. В результате вооружённого нападения на наркологический реабилитационный центр на севере Мексики погибли 14 человек, заявили мексиканские власти, 27 сентября сообщает Associated Press.

Iker Merodio Бронзовый ковбой. Чиуауа, Мексика

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Инцидент произошёл в приграничном штате Чиуауа вечером 26 сентября. В заявлении прокуратуры указано, что 13 человек были застрелены на месте происшествия, еще один человек позднее скончался в госпитале.

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Правоохранительные органы пока не установили мотивы нападения. Известно, что наркокартели используют реабилитационные центры для вербовки наркоманов. Конкурирующие наркокартели иногда нападают на реабилитационные центры.

Напомним, самым кровавым нападением такого рода стало нападение в городе Чиуауа в 2010 году, когда погибли 19 человек.