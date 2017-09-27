Махачкала, 27 сентября, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Эффективным руководителем Дагестана мог бы стать человек, который не связан с местными кланами, равноудален от них и способен вести самостоятельную политику. Таким человеком, будучи еще полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе, казался заместитель руководителя Росгвардии Сергей Меликов. Такое мнение высказал 27 сентября ИА REGNUM главный редактор дагестанского еженедельника «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

Дагестанцы

«На мой взгляд, эффективным руководителем был бы какой-нибудь молодой, не связанный с кланами человек. Это может быть человек из бизнеса, хороший менеджер и организатор, который сам смог создать свое дело. Может быть, и не из бизнеса, но важно, чтобы он был равноудален от всех групп влияния в республике. Равноудаленность демонстрировал Сергей Меликов, когда работал полпредом в СКФО», — заявил эксперт.

Кроме того, по мнению Сагитова, было бы неправильно «вытаскивать людей из старой колоды», так как ничего нового они не сделают в республике.

«Республика нуждается в обновлении кадров, в улучшении экономического положения, инвестиционной привлекательности. Поэтому тут нужен новый подход. Ставка на человека, связанного с дагестанскими силовиками тоже была бы неправильной, потому что работа дагестанской правоохранительной системы оставляет желать лучшего», — считает Сагитов.

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов объявил о своей отставке

Напомним, сегодня, 27 сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о том, что добровольно покидает свой пост. Указ о его освобождении от должности еще не опубликован.

Между тем различные источники в качестве возможных кандидатов на должность временно исполняющего обязанности главы региона называют заместителя руководителя Росгвардии Сергея Меликова, главу МВД по Дагестану Абдурашида Магомедова, начальника Управления федеральной налоговой службы по Дагестану Умахана Умаханова, экс-главу региона, ныне заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, вице-премьера правительства России и экс-полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, начальника академии государственной противопожарной службы МЧС России Шамсутдина Дагирова.