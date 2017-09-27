Москва, 27 сентября, 2017, 20:29 — ИА Регнум. У нового парка «Зарядье» появится мобильное приложение с навигацией по территории и информацией об объектах, сказал директор парка Павел Трехлеб 27 сентября.

Mos.ru В парке «Зарядье»

Приложение также позволит узнать о коллекции растений и расписании сервисов парка.

Трехлеб добавил, что подземная парковка «Зарядья» начнет работать примерно через две недели.

«Там будет действовать стандартная пропускная платная система. Тарифы будут приближены к общегородским», — сказал директор парка.

Как сообщало ИА REGNUM, «Зарядье» стал первым новым парком в центре Москвы за последние 200 лет. Он был построен на месте снесенной гостиницы «Россия» рядом с Красной площадью и обошелся властям Москвы в 14 млрд рублей.

Парк открылся в День города — 9 сентября. Первые посетители нанесли парку значительный ущерб. Уничтожены 10 тыс. растений, в том числе пострадала и занесенная в Красную книгу Москвы калужница болотная. В зоне «Северный ландшафт» было уничтожено около 30% зелёного покрова. Часть растений посетители вытоптали, а часть выкопали и унесли с собой.

В связи с разрушениями парка, были введены специальные предупредительные меры для посетителей: расставлены таблички «По газону не ходить», по громкой связи посетителей просят не разрушать парк. С 14 сентября поменялся режим работы «Зарядья»: вход выполняется с 15-минутным интервалом.