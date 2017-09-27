Тбилиси, 27 сентября, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Лидер сборной Армении по шахматам Левон Аронян стал двукратным обладателем Кубка мира. В финале армянский шахматист победил китайца Дин Лижэня на тай-брейке. Первые четыре партии финального матча завершились вничью, на тай-брейке Аронян выиграл обе партии как белыми, так и чёрными фигурами.

tbilisi2017.fide.com Финальный раунд Кубка мира

Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, который проходил в Тбилиси, получили право участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель турнира оспорит звание сильнейшего шахматиста планеты с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсeнeм.

Ранее армянский гроссмейстер выигрывал Кубок мира в 2005 году. Также он является трехкратным победителем шахматных Олимпиад в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012) и чемпионом мира по блицу 2010 года. Сейчас Аронян занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации шахмат, в его активе 2803 очка.

Призовой фонд турнира в Тбилиси составил $1,6 млн. За победу в финале Аронян получит $120 000. В общей сложности гонорар армянского шахматиста составит порядка $200 000.

Аронян первый в истории шахматист, которому удалось дважды выиграть Кубок мира.