Мадрид, 27 сентября, 2017, 19:57 — ИА Регнум. По мере приближения 1 октября, даты референдума по вопросу независимости Каталонии, тема предстоящего плебисцита и всего, что с ним связано, занимает в испанских СМИ все больше места, отодвигая на задний план все остальные события, включая германские выборы, призывы Эммануэля Макрона к реформированию Евросоюза, переговоры Лондона и Брюсселя по Брекситу. Даже о визите премьер-министра Испании Мариано Рахоя в США, газеты и телевидение пиренейского королевства вспомнили опять-таки в ассоциации с каталонским кризисом: все СМИ обошла фраза Трампа «вижу Испанию единым и неделимым государством», произнесенная им Рахою во время встречи двух лидеров.

Ilya Bogin Каталония

Информационно-аналитический портал El Confidencial сегодня, 27 сентября, обращает внимание на тот факт, что глава Женералитата Карлес Пучдемон

«в одностороннем порядке объявил о сборе членов Совета безопасности автономного сообщества, не оповестив о своей инициативе ни правительство страны, ни Министерство внутренних дел».

По мнению корреспондента Беатрис Пареры

«Пучдемон явно настроен стать единственным протагонистом процесса борьбы за независимость и оказаться выше попыток Генеральной прокуратуры провести детальное расследование нарушения законности каталонскими властями. С помощью СБ он рассчитывает управлять действиями каталонской полиции, руководитель которой хоть и не присягал сепаратистам, но зато заявил, что не будет подчиняться командам руководителя Гражданской гвардии, назначенного Мадридом».

Между тем сторонники каталонской независимости успешно перенимают опыт некоторых других стран по привлечению несовершеннолетних к участию в политических процессах. Издание La Razón публикует сканированную копию документа, распространяемого в каталонских школах. Сам по себе выглядит вполне обычно: стандартное уведомление родителей о проводимом мероприятии, на участие в котором они дают или не дают разрешение своему ребенку. Только название мероприятия на этот раз стандартным не является:

«Я, такой-то, разрешаю своему сыну/дочери пропустить школу по причине участия в манифестации за независимость».

ИА REGNUM напоминает, что 1 октября в Каталонии должен состояться референдум, входе которого голосующие должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» Правительство Испании своего согласия на проведение референдума не дало.