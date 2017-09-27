Москва, 27 сентября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» должна проясниться в течение недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по туризму Московской торгово-промышленной палаты Сергей Абрамов. Он отметил, что ситуация для российского рынка не новая, но у правительства РФ есть все ресурсы, чтобы возродить компанию к жизни. В противном случае она может вновь появиться на рынке, но под иным названием.

Роберт Саакянц Продакшн Пассажиры

«Самая надёжная компания на сегодняшний день — это «Аэрофлот», надежнее не существует ничего. Это однозначно. Что касается «ВИМ-Авиа» — она повторяет судьбу «Трансаэро». Каждый год происходят такие истории, очень неожиданно приходят, с большими проблемами для туристического бизнеса. Здесь играет роль исключительно финансовый фактор. Узнать заблаговременно о предстоящем развале практически невозможно. Иногда это происходит потому, что люди переоценивают свои силы, неправильно расставляют акценты, это очень сложно просчитать. Я не вижу злого умысла в этом», — подчеркнул Абрамов.

Он добавил, что в комитет туризма МПТТ поступило достаточно много жалоб от москвичей: люди хотели знать, что с ними будет. На данный момент ситуация проясняется, людей начинают вывозить.

«Я думаю, ещё 3−5 дней, и ситуация прояснится к 1 октября. В течение недели максимум ситуация должна «устаканиться», — уверен Абрамов.

Добавим, с 22 по 26 сентября были задержаны 28 рейсов компании «ВИМ-Авиа». По данным Ассоциации туроператоров России, число пострадавших туристов достигает 100 тысяч. Среди пострадавших — 244 человека, которые отправились в Симферополь на отдых с компанией Мосгортур в санаторий «Крымское приморье». После длительной задержки рейса, дети в сопровождении родителей прибыли на отдых в Феодосию.

Как отметили в Мосгортуре, на данный момент идёт поиск нового авиаперевозчика.

«Мы сотрудничаем не с авиакомпаниями, а с подрядчиком ООО «АРД Авиа». Эта компания прошла конкурсные процедуры на организацию транспортировки детей льготных категорий. «ВИМ-Авиа» были их субподрядчиком. Сейчас мы вместе с «АРД Авиа» работаем над подбором нового авиаперевозчика, чтобы отдыхающие без проблем вернулись из Крыма», — пояснил генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.

Напомним, что авиаперевозчик для транспортировки на отдых детей льготных категорий из Москвы подбирается путём конкурсной процедуры в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы. На указанные ранее даты по данной перевозке победителем конкурсной процедуры признана ООО «АРД Авиа», субподрядчиком которой является «ВИМ Авиа».

Овчинников также добавил, что летом 2017 года курорты Черноморского побережья оказались самыми популярным направлением у детей из Москвы.

«Дети отдыхали в 16 загородных лагерях и 18 базах семейного отдыха, расположенных на Черноморском и Азовском побережьях, Ставропольском крае, Средней полосе России и Подмосковье. Самое популярное направление для отдыха московских детей — Черноморское побережье (Крым и Краснодарский край). На втором месте — Средняя полоса России, а на третьем — Московская область», — отметил он.

По словам Сергей Абрамова, москвичам, в первую очередь, были интересны речные круизы, а также остались Крым и Сочи.

«Алтай подключился, появился интерес к Зауралью и Сибирскому региону. Традиционно в приоритете Москва-Петербург. В Москву идет большой поток туристов, он исчисляется миллионами. Иностранцев меньшей степени в связи с санкциями», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице заявили, что прорабатывают возможность добраться из Москвы в Ялту на теплоходе.

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Добавим, «Общероссийское объединение пассажиров» направило письмо генпрокурору Юрию Чайке с просьбой лишить авиакомпанию «ВИМ-Авиа» лицензии в связи с массовыми нарушениями.

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