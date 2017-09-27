Ереван, 27 сентября, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Цель визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в регион ­­­ — подготовка предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана. Об этом сегодня, 27 сентября, на совместной пресс-конференции в Ереване с Государственным министром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

president.am Серж Саргсян и Ильхам Алиев во время встречи в Санкт-Петербурге

«Сопредседателей Минской группы ОБСЕ ждем в Армении в первой половине октября. Цель их визита — подготовка предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана», — заявил Налбандян.

Он также отметил, что на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, была достигнута договоренность, что сопредседатели посетят регион в октябре.

«Обсуждений вокруг иных вопросов, каких-либо предложений не было», — сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, каким предложениям выразил поддержку глава МИД Азербайджана на встрече в Нью-Йорке, Налбандян завил: «Только в Азербайджане могут сказать, какие предложения возбудили их интерес».

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя итоги встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке заявил, что Эльмар Мамедъяров на встрече выразил поддержку некоторым предложениям сопредседателей по карабахскому урегулированию.

По его словам, Мамедъяров «выразил поддержку Азербайджана нескольким интересным предложениям, озвученным сопредседателями, для продолжения предметных переговоров по урегулированию конфликта».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян в беседе с журналистами в парламенте Армении уточнил, что на данный момент нет четкости в вопросе организации встречи президентов Армении и Азербайджана.

«Об этом говорили министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы знаем, что были некоторые договоренности о том, что сопредседатели должны посетить регион — Ереван, Степанакерт и Баку. Я думаю, что время встречи президентов будет определено во время этих визитов», — заявил Кочарян.

На вопрос о том, представили ли сопредседатели новые предложения по урегулированию карабахского конфликта, Кочарян ответил: «Что означает новые предложения? Я этого не понимаю. До сих пор есть один документ, который является основой для переговоров. Это Мадридский документ. Если в ходе переговоров были некоторые другие предложения, то это другая сторона вопроса. Просто ситуация после апрельской войны такова, что для всех очевидно, что для прогресса необходима соответствующая атмосфера. Прогресс невозможен и без участия

Нагорного Карабаха в переговорах — то, что неоднократно говорили сопредседатели. Есть два фактора — атмосфера доверия, которая включает в себя реализацию договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, а также участие Карабаха в переговорах. Ничего другого нового нет».

Коснувшись вопроса о том, забыты ли сейчас венские и санкт-петербургские договоренности, заместитель министра иностранных дел Армении ответил: «Я не знаю, кто забыл, но армянские стороны и сопредседатели не забыли точно».

Возможную встречу президентов Армении и Азербайджана прокомментировал также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Генсек ООН приветствует недавнюю встречу сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он выражает поддержку работе сопредседателей в направлении деэскалации напряжённости и возобновления переговорного процесса.

Генсек надеется, что запланированная на уровне президентов встреча будет способствовать укреплению доверия между сторонами и стимулированию необходимой политической воли в вопросе поиска компромиссных решений по ключевым вопросам», — говорится в заявлении, распространённом официальным представителем генсека Стефаном Дюжарриком.