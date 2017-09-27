Москва, 27 сентября, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Законопроект о государственной монополии на производство и оборот этилового спирта внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов фракции «Справедливой России» в Госдуме во главе с ее председателем Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

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Авторы законопроекта предлагают запретить производство и оборот алкогольной продукции частным компаниям и наделить этим правом только государственные организации, то есть юрлица с преобладающей долей государства в уставном капитале. Такие нововведения необходимы для того, чтобы обеспечить контроль качества производимой алкогольной продукции.

«Данные меры направлены, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья граждан, являются инструментом недопущения суррогатного алкоголя на рынок и его повсеместного распространения», — считают депутаты.

По данным авторов законопроекта, из-за некачественно алкоголя ежегодно умирают порядка 40 тыс. человек. Еще сотни тысяч погибают от сопутствующих алкоголизму болезней.

«Специалисты указывают, что около половины потребляемого в стране алкоголя производится нелегально. Например, в последние 2−3 года объем розничной продажи такого спиртного напитка как водка на 80% превышает подтвержденный объем поставок указанного напитка производителями», — отмечают авторы в сопроводительных документах к законопроекту.

В связи с этим государственная монополия на производство алкогольных напитков сегодня необходима, уверены депутаты. Кроме того, отмечают они, такая мера позволит пополнить федеральный бюджет РФ.

«С учетом объема ежегодно потребляемой алкогольной продукции, введение государственной монополии на производство этилового спирта позволит принести дополнительные доходы бюджету в размере около 400 млрд — 500 млрд рублей в год», — подсчитали депутаты.