Кострома, 27 сентября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. С января 2015 года по июнь 2017 года среднедушевые номинальные доходы костромичей выросли в 1,5 раза, расходы — в 1,2 раза. Такие данные сегодня, 27 сентября, опубликовал Костромастат.

ИА REGNUM Среднедушевые номинальные доходы и расходы костромичей с 2015 по 2017 год

По информации статистиков, в начале 2015 года каждый житель Костромской области получал в среднем 16 800 рублей, а тратил 18 811 рублей. По данным на июнь 2017 года средний доход костромича составляет 25 361 рубль, а расходы равны 22 718 рублям.

ИА REGNUM Среднедушевые номинальные доходы и расходы костромичей с 2015 по 2017 год

На графике заметно, что пики доходов и расходов традиционно приходятся на конец года.

При этом речь идет о «номинальных доходах и расходах» — показателе, получаемом при разделении суммы всех доходов всех костромичей на их численность. При расчетах не учитываются налоги, изменения цен на товары и услуги первой необходимости.

Реальные денежные доходы населения (показатель получаемый с учетом налогов и инфляции) начиная с 2015 года менялись не столь сильно.

За 2015 год реальные денежные доходы костромичей выросли на 1,1%, в 2016 году снизились на 0,2%, а в первые 6 месяцев 2017 года выросли на 1,3%. Отметим, что вся перечисленная динамика находится в пределах статистической погрешности.

ИА REGNUM Динамика изменения реальных денежных доходов населения Костромской области с 2015 по 2017 год

Справка: по данным Костромастата, прожиточный минимум в среднем по области составил 9 741 рублей. На июль 2017 года среднемесячная номинальная зарплата в области составляла 23 686 рублей. В среднем по России аналогичный показатель был равен 42 042 рублям.

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