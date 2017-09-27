Москва, 27 сентября, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил академика Александра Сергеева на должность президента Российской академии наук. О подписании соответствующего указа глава государства сообщил на встрече с академиком 27 сентября.

Kremlin.ru Александр Сергеев

Согласно указу Александр Сергеев будет возглавлять Российскую академию наук в течение ближайших пяти лет.

Напомним, Сергеев одержал победу во втором туре выборов президента РАН, который проходил 26 сентября. Он набрал 1045 голосов членов академии, его оппонент Роберт Нигматулин — 412 голосов. В первом туре на должность претендовали пять академиков.

Александр Сергеев — специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. С 2015 года — директор Института прикладной физики РАН.

В своей предвыборной программе Сергеев заявил, что выход отечественной науки из кризисного состояния невозможен без возвращения доверия к РАН со стороны общества и государства. Он также выразил намерение реинтегрировать академию в народное хозяйство страны путём её участия в крупных наукоёмких проектах.