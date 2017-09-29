Токио, 29 сентября, 2017, 05:37 — ИА Регнум. В ситуации наметившегося падения рейтинга премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении 22 октября внеочередных всеобщих выборов. По информации японских СМИ, данную меру не поддержали 64,3% участников посвященного ей опроса, настолько политически корыстной она выглядит. О Юрико Коикэ, сопернице Абэ, способной помешать ему получить устойчивое большинство, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Yuriko.or.jp Юрико Коикэ

Давно решившая стать первой в своей стране женщиной на посту премьер-министра, Коикэ уже занимала должности министра обороны, министра окружающей среды и государственного министра по делам Окинавы и северных территорий, то есть российских Курильских островов. Выставив в 2016 году свою кандидатуру на пост мэра Токио и выиграв выборы, теперь Коикэ объявила о намерении возглавить новую политическую Партию надежды, которая на предстоящих через месяц выборах будет противостоять правящей партии Синдзо Абэ.

«Я хочу, чтобы японцы имели надежду на будущее. Япония переживает трудное время в связи с ситуацией в Северной Корее. В экономике мир совершает большой сдвиг, а роль и присутствие Японии постепенно уменьшаются. Можем ли мы позволять нынешним законодателям продолжать держать политику в своих руках?» — заявила Коикэ.

Насколько высоки шансы Коикэ, читайте в статье: Покушение на политический патриархат Японии

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