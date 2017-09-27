Санкт-Петербург, 27 сентября, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Петербург возьмет на себя ведущую роль в освоении арктического континентального шельфа, объединив усилия органов власти, госкорпораций, бизнеса и потенциал промышленных и научных центров. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации губернатора.

Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Виктор Зубков на совещании Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» на Ижорских заводах 27 сентября

Сегодня на Ижорских заводах в Колпинском районе Петербурга прошло выездное совещание Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли». В заседании приняли участие Георгий Полтавченко и председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. В повестке дня были вопросы создания отечественного оборудования для шельфовых проектов.

Как отметил Георгий Полтавченко, разработка шельфовых и морских месторождений нефти является для России одним из приоритетных направлений развития, и Санкт-Петербург обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации этих проектов. Кроме того, целый ряд предприятий Санкт-Петербурга включили свои разработки в базовый каталог высокотехнологичной продукции, работ и услуг для Арктической зоны России, созданный Минпромторгом.

Губернатор также подчеркнул, что освоение труднодоступных арктических территорий и шельфовых месторождений даст мощный импульс развитию других отраслей — робототехники, топливных технологий, материаловедения, а также судостроения в целом. В этих процессах также могут принять участие предприятия и среднего, и малого бизнеса.

«Будущие проекты в рамках освоения Арктики гарантируют появление высокотехнологичных рабочих мест, новых заказов для предприятий и будут способствовать повышению налоговых поступлений в городской бюджет», — добавил Георгий Полтавченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром», завершившая переезд из Москвы в Санкт-Петербург, видит в новом месте своего расположения потенциал для развития собственного арктического направления.

«Это даст нам возможность объединить силы с научным и промышленным потенциалом города», — считает Валерий Голубев, зампредседателя правления ПАО «Газпром».

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Морская столица России подтверждает свое лидерство и в судостроительной отрасли, в том числе работающей на нужды Арктики: именно на Балтийском заводе в Петербурге в данный момент строятся уникальные атомные ледоколы проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Второй из мощнейших атомоходов в мире был спущен на воду 22 сентября этого года.

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Именно в Петербурге расположен старейший институт по изучению Арктики и Антарктики — Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ). Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора института Александр Макаров, проекты, касающиеся освоения Арктики, — это высокоперспективное поле деятельности для молодых ученых. Сотрудники ААНИИ проводят многочисленные исследования, в том числе, по разработке арктического континентального шельфа, и их выводы могут стать базой для практических действий добывающих компаний.