Бенгази, Ливия, 29 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Россия, исправившая ситуацию в Сирии, поможет также исправить ее и в Ливии. Такую точку зрения высказал в интервью ИА REGNUM официальный представитель Ливийской национальной армии, бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари. Какова, по мнению генерала, возможная помощь, пишут обозреватели ИА REGNUM Амр Элдиб и Саркис Цатурян.

Флаг Ливии

Немаловажную часть своей миссии генерал видит в том, чтобы убедить общественность зарубежных стран в отсутствии внутринационального конфликта в Ливии, а продолжающуюся войну представить исключительно как войну с терроризмом. С этой точки зрения аль-Мисмари ставит вопрос о необходимости поддержать Ливию в плане поставок амуниции и боеприпасов для ливийской армии, сражающейся «с тем же врагом, с которым Россия помогает в войне с терроризмом в Сирии».

Более 90% ливийского оружия имеет российское происхождение, а затянувшаяся война делает вопрос о боеприпасах крайне серьезным, потому что терроризм, старающийся распространиться по всем государствам Северной Африки, может угрожать, например, строительству российской АЭС в Египте.

Каково мнение генерала аль-Мисмари по поводу обеспечения безопасности как в самой Ливии, так и в граничащих с ней государствах, читайте здесь: Ливийская армия: НАТО не хочет, чтобы Россия имела влияние в Ливии

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