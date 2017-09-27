Красногорск, 27 сентября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В Москве и Московской области с 1 октября вероятны ночные заморозки, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки

По его словам, с 1 октября в Москве и Московской области ночью ожидается температура воздуха от —1 до +4 °С. Ночью 2 октября столбик термометра опустится до отметки —2 °С.

Ночные заморозки ожидаются с 28 сентября в Ивановской, Владимирской областях и по всему Поволжью.

Продолжительность этого природного явления Гидрометцентр не указал.