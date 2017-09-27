Калуга, 27 сентября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов молодым калужанам.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги вручил паспорта подросткам

Паспорта граждан Российской Федерации были вручены девяти подросткам. Александр Иванов поздравил молодых людей с вручением паспортов и пожелал им успехов.

«Сегодня в вашей жизни произошло важное событие: вы стали полноправными гражданами нашей страны, сделали первый шаг во взрослую жизнь, — заявил он. — Уверен, что вы будете достойными гражданами России, ведь теперь вам необходимо ответственно относиться к своим поступкам и решениям, успешно завершить своё образование и получить профессию. Надеюсь, что вы станете достойно трудиться на благо родного города и нашей страны. Желаю вам уверенности в собственных силах, новых успехов и достижений!».

Вместе с паспортами подросткам были вручены сувениры и подарки.

В церемонии также принимали участие начальник управления МВД России по городу Калуге Станислав Орехов и старший инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Яна Горлова.