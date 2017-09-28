Москва, 29 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. «Православные» активисты, выступающие против увековечивания памяти Иосифа Сталина, пытаются пристегнуть к своей точке зрения т. н. «обратное толкование» слов апостола Павла о власти. «Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). Обратные толкователи позволяет объяснять слова апостола так: если власть не от Бога — то она и не власть вовсе. Искажая учение Церкви одновременно в двух аспектах.

Василий Шухаев. Портрет Сталина. 1937

Во-первых, выступая как отдельные лица и нарушая принцип соборности, и, во-вторых, забывая, что власть может быть и вполне безбожной, но исполняющей некое предначертание по воле Бога. Как указывал преподобный Исидор Пелусиот, ученик Иоанна Златоуста:

«Если какой злодей захватил сию власть беззаконно, то не утверждаем, что он поставлен Богом, но говорим, что попущено ему или изблевать всё свое лукавство, как Фараону, и в таком случае понести крайнее наказание, или уцеломудрить тех, для кого нужна и жестокость, как царь вавилонский уцеломудрил Иудеев».

А во-вторых, самовольно трактуя апостольские речения: прежде, чем огульно оговаривать советский период российской истории, стоит поинтересоваться, как к этому периоду относилась и относится сама РПЦ.

Читайте подробности: «Божья воля» против «Богоданного вождя Иосифа Сталина»

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