Санкт-Петербург, 27 сентября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вызвавшего большой общественный резонанс случая во Фрунзенском районе, когда трое мужчин без сознания разом рухнули на землю, проходя по улице Ярослава Гашека днем 20 сентября.

Айтен Юран Красная Луна над Санкт-Петербургом

Как сообщало ИА REGNUM, один из мужчин скончался на месте происшествия, двоих других медикам удалось спасти. Позже выяснилось, что пострадавшие употребили синтетические наркотики. Теперь правоохранители ищут тех, кто сбыл им страшное зелье.

Как сообщила сегодня, 27 сентября, прокуратура Санкт-Петербурга, по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств). В ходе проверки было также установлено, что граждане вместе с наркотиком одновременно употребили алкоголь.

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«В результате проведения неотложных следственных действий установлен четвертый, ранее неизвестный участник инцидента, имеющий судимость за совершение преступлений, который также находился в состоянии наркотического опьянения», — добавили в надзорном органе.

Ход расследования контролирует прокуратура Фрунзенского района.

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Как сообщалось, в Санкт-Петербурге зафиксирован наибольший по РФ удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по отношению к общему количеству зарегистрированных преступлений. Такие данные содержит обнародованный 25 сентября отчет Генпрокуратуры РФ «Состояние преступности в России», посвященный криминальной статистике за первую половину 2017 года. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Санкт-Петербурге составила 27,1%.