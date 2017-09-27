Москва, 27 сентября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Собственник авиакомпании «ВИМ-авиа» неделю назад заявил Росавиации, что не хочет больше заниматься авиационным бизнесом и готов продать его. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Papas Dos Boeing 777-200 авиакомпании «ВИМ-авиа»

«Авиакомпания существует с 2002 года, и за все эти годы каких-то серьёзных проблем при оценке финансово-экономического состояния не звучало. Первый звонок прозвучал неделю назад, когда компания обратилась за поддержкой в предоставлении операционных кредитов в размере 500 млн рублей», — заявил Нерадько.

По его словам, тогда же Росавиация вызвала руководство авиакомпании и кредиторов на совещание.

«На этом совещании в Росавиации собственник заявил, что ему надоело работать в авиации, он готов за 1 рубль продать свой бизнес и расстаться. Предполагаю, что сейчас его уже нет на территории РФ», — заявил Нерадько.

Глава Росавиции был экстренно вызван в Госдуму 27 сентября в связи с ситуацией с авиакомпанией «ВИМ-авиа». Перевозчик 25 сентября сообщил, что не может более финансировать полеты своих самолетов и отменяет чартерные рейсы. В результате на 27 сентября за пределами РФ оказались порядка 39 тыс. граждан РФ, которые лишились возможности вернуться домой.