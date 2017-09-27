Москва, 27 сентября, 2017, 18:31 — ИА Регнум. У Министерства обороны РФ пока нет средств для того, чтобы совершать полноценные закупки винтокрылых машин Ми-8АМТШ-ВА «Терминатор» у «Вертолетов России». Об этом сегодня, 27 сентября, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Www.aviationnews.ru Ми–8АМТШ–ВА

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Сергей Чемезов выступил на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках Дня Госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в верхней палате. В ходе своего доклада чиновник сообщил, что покупка вертолетов внутри России затрудняется финансовыми проблемами.

«Что касается арктического вертолета (Ми-8АМТШ-ВА), его создавали по заказу Минобороны, однако пока что средств не хватает для того, чтобы закупить хоть какое-то количество», — сказал Чемезов в ходе выступления в Совете Федерации.

По словам Чемезова, «Ростех» ведет переговоры с Минобороны России, «чтобы всё это не ушло в никуда, а наработки, которые уже были сделаны, чтобы производство работало». Большие партии брать необязательно, но закупки должны быть регулярными и происходить ежегодно.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, договор на поставку вертолетов «Терминатор» для арктической группировки вооруженных сил РФ был заключен между Улан-Удэнским авиационным заводом и оборонным ведомством в феврале 2016 года.

«Арктическая» модификация вертолета Ми-8 была создана для эксплуатации на севере России, в регионах, где температура опускается до 60 градусов мороза. От базовой версии «Терминаторов» отличает улучшенная теплоизоляция и новейшее пилотажно-навигационное и радиооборудование, включающее систему навигации, способную работать без сигналов со спутника.

Сергей Чемезов отметил также уникальную запатентованную систему подогрева двигателей и трансмиссии, благодаря которой при температурах от — 40 градусов и ниже возможен оперативный запуск двигателей вертолета.

Арктический «Терминатор» приспособлен для полетов на большие расстояния. Для этого на вертолете возможна установка до четырех дополнительных топливных баков. Во время тестового полета с дополнительными топливными баками вертолет смог пролететь без дозаправки более 1400 км.