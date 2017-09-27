Ростех требует банкротства концерна «Тракторные заводы»
Москва, 27 сентября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), финансовый долг которого превышает 85 млрд рублей, необходимо банкротить, заявил глава корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов 27 сентября.
«Я считаю, что нужно обязательно банкротить предприятие, потому что никакое финансовое оздоровление не поможет», — сказал глава Ростеха.
Чемезов также сказал, что государственная корпорация будет претендовать на часть активов КТЗ, так как концерн должен в общей сложности около 17 млрд рублей Ростеху.
Крупнейшим кредитором концерна «Тракторные заводы» является Внешэкономбанк. Как ранее писала газета «Коммерсант», руководство банка признало неудачу плана реструктуризации долгов концерна и на ближайшем наблюдательном совете рассмотрит вопрос о его банкротстве.
В качестве основной причины неудачи названо нежелание собственников КТЗ конвертировать часть задолженности в активы, а также нерегулированность внутригрупповой задолженности.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2017 года глава минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин заявил, что иск на 30 млрд рублей к КТЗ со стороны Внешэкономбанка сделан не для банкротства, а для фиксации объемов обязательств ответчика. Заявление было сделано для того, чтобы развеять слухи о банкротстве концерна.