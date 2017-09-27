Москва, 27 сентября, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), финансовый долг которого превышает 85 млрд рублей, необходимо банкротить, заявил глава корпорации Ростехнологии Сергей Чемезов 27 сентября.

Tplants.com Концерн «Тракторные заводы» на военно-техническом форуме «Армия-2017»

«Я считаю, что нужно обязательно банкротить предприятие, потому что никакое финансовое оздоровление не поможет», — сказал глава Ростеха.

Чемезов также сказал, что государственная корпорация будет претендовать на часть активов КТЗ, так как концерн должен в общей сложности около 17 млрд рублей Ростеху.

Крупнейшим кредитором концерна «Тракторные заводы» является Внешэкономбанк. Как ранее писала газета «Коммерсант», руководство банка признало неудачу плана реструктуризации долгов концерна и на ближайшем наблюдательном совете рассмотрит вопрос о его банкротстве.

В качестве основной причины неудачи названо нежелание собственников КТЗ конвертировать часть задолженности в активы, а также нерегулированность внутригрупповой задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2017 года глава минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин заявил, что иск на 30 млрд рублей к КТЗ со стороны Внешэкономбанка сделан не для банкротства, а для фиксации объемов обязательств ответчика. Заявление было сделано для того, чтобы развеять слухи о банкротстве концерна.