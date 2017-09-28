Ватикан, 29 сентября, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Ангелу Меркель в христианском мире оценивают по-разному: у нее есть и противники, и те, у кого она вызывает восхищение. К таким относится папа римский Франциск. Что определяет отношение папы к немецкому канцлеру, пишет в своем обзоре католических СМИ редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и папа римский

Если один из наиболее убежденных противников Меркель, консервативный протестантский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает за Европу христианских национальных государств, сохраняющих традиционную культуру и экономическую независимость, то сама Меркель — за Европу мультикультурализма, интегрированную в глобализированную экономику с транснациональным разделением труда. Однако у папы Франциска другой взгляд на канцлера Германии: он не относит ее к числу «зловещих глобалистов» и может видеть в ее программе близкую и самому Ватикану цель — продвижение более гуманной формы глобализации.

Что же касается обвинений в адрес канцлера по поводу провоцирования кризиса с беженцами и их деструктивного влияния на христианскую культуру Европы, Меркель отвечает, что христианская культура уже разрушалась изнутри. Беспокоящимся о ее сохранении канцлер советует чаще ходить в церковь и читать Библию. Все бы ничего, только вот одна из причин деградации христианской практики в Европе послевоенных лет — это продвигаемый ХДС религиозно нейтральный идеал демократии. Какие риски связаны с плюралистическим подходом к глобальному развитию, свойственному Меркель и вызывающему восхищение ею со стороны папы Франциска?

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