Курган, 27 сентября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. В пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям сменилось руководство. Бывший начальник Роман Ксёнз возглавит аналогичное управление в Амурской области. На смену ему назначен Михаил Коровин, который ранее руководил пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, сообщили корреспонденту в пресс-службе главы Зауралья.

Советский плакат

Губернатор Курганской области области Алексей Кокорин 27 сентября провел рабочую встречу с Михаилом Коровиным, Романом Ксёнзом и главным федеральным инспектором Александром Кистановым.

«С пограничным управлением ФСБ России у нас сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Уверен, новый руководитель — Михаил Анатольевич — все самое полезное будет использовать в своей работе. У нас недавно состоялась выездная коллегия, рассмотрено много важных вопросов. Все они находятся на постоянном контроле».

Отметим, что Курганская область граничит с одним иностранным государством — Казахстаном, протяженность государственной границы составляет 573,6 километра. В первом полугодии 2017 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проверили и пропустили через государственную границу более семисот тысяч человек, остановили на границе более двух тысяч человек, которым запрещен въезд на территорию России.

Тюменская область также граничит с Казахстаном и протяженность участка государственной границы составляет 186,7 километров.