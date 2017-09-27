Брянск, 27 сентября, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Брянская областная дума на очередном заседании рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий представителя «Единой России» Игоря Пантелеева. Об этом говорится в повестке заседания, назначенного на 28 сентября. Пока еще депутат обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о лишении полномочий умершего коллеги Юрия Мглинца.

Как сообщает портал «Наш Брянск», ранее Игорь Пантелеев сам написал заявление о сложении депутатских полномочий, поэтому вопрос о его отставке фактически уже решен.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Пантелеев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

О возбуждении уголовного дела стало известно летом 2017 года. По версии следствия, Игорь Пантелеев в 2013 году получил от своего знакомого 7 млн рублей, которые должны были пойти на развитие бизнес-проекта. За эти деньги планировалось купить участок земли в Брянском районе, чтобы после продать его дороже. Однако, по словам потерпевшего, бизнес-проект таки не был реализован.

Фактически сразу партия «Единая Россия» приостановила членство депутата.

Ранее Навлинский районный суд признал другого экс-депутат облдумы, Александра Тюлина, виновным в уклонении от уплаты налогов и незаконной вырубке деревьев. Ущерб от действий бывшего депутата оценили в 67 млн рублей. Экс-депутат получил три с половиной года лишения свободы. Однако после областной суд смягчил приговор, решив, что Александр Тюлин должен провести в колонии три года и заплатить 400 тыс. рублей штрафа.