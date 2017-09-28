Токио, 29 сентября, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Продолжая тему преступлений японских милитаристов, начатую статьей «Изверги в белых халатах», доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин рассказывает о том, как обстоит дело в исторической памятью о Второй мировой войне в современной Японии.

Комплекс зданий, принадлежавших Отряду 731

Долгое время после Второй мировой какие-либо размышления о реванше были в Японии уделом исключительно маргиналов. К сожалению, теперь ситуация изменилась, и прославление японского милитаризма, пока еще не громкое, находит своих приверженцев даже в высшем политическом классе японского общества. Неспособные отрицать преступления милитаристского режима, японские официальные лица избрали путь умолчания о них в СМИ и образовательных программах.

Это кардинально отличается от ситуации, имевшей место в течение послевоенных десятилетий, когда под влиянием левых и центристских сил японские учащиеся могли узнать о преступлениях, совершенных японскими военными в период Второй мировой. Но изменения политической картины, включающие в себя сдвиг вправо, сопровождались требованием «отказаться от мазохизма в истории». Этот лозунг означал на практике замалчивание и сокрытие фактов. Однако с такой позицией властей согласились не все японцы.

Существует организация, в которую входят не потерявшие совесть и память японцы, эта организация ставить своей целью сбор фактов и материалов о центрах бактериологической войны, поиск свидетелей, издание документов и создание документальных фильмов. А музыкальная ассоциация «Поющая Япония» совместно со знаменитым композитором Синъитиро Икэбэ создала произведение на сюжет документального романа «Кухня дьявола» Сэйити Моримуры о преступлениях военных бактериологов милитаристской Японии, так называемом отряде №731.

О том, как сюита «Покаяние» смогла стать важным аргументом взаимопонимания между японцами и пострадавшими от милитаризма народами, читайте в статье: Япония: совесть и преступления

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