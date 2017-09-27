Петрозаводск, 27 сентября, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ, которым наделил полномочиями представителя в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти республики. Сенатором от правительства Карелии стал Александр Ракитин.

Пресс-служба правительства Карелии Александр Ракитин

«Важно, чтобы в Совете Федерации был тот, кто имеет вес в этом законодательном органе и серьезный опыт, в том числе и федеральной работы. Это пойдет на благо развития республики», — прокомментировал это назначение Артур Парфенчиков.

Александр Васильевич Ракитин родился 17 мая 1958 года. До своего назначения генерал-лейтенант Ракитин возглавлял Управление ФСБ России по Западному военному округу. Женат, имеет двоих сыновей.

«Одна из моих главных задач — поддержка и продвижение интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов», — цитирует слова Александра Ракитина пресс-служба регионального правительства.

Напомним, 25 сентября прошла церемония инаугурации главы Карелии Артура Парфенчикова. Вступивший в должность губернатор определил новую структуру правительства. В частности, сегодня карельский парламент утвердил его кандидатов на должности премьер-министра, главы Минфина и министра экономического развития и промышленности.