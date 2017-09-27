Тула, 27 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Тульская область — один из динамически развивающихся регионов с высоким потенциалом, об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 27 сентября в рамках Дней Тульской области, которые проходят в СФ РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

В рамках открывшихся Дней региона губернатор Алексей Дюмин провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

«Тульская область — славный регион с положительной динамикой развития. Дни субъекта Российской Федерации на площадке верхней палаты парламента — хорошая возможность позиционировать себя на федеральном уровне», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

«Поддержка Совета Федерации в решении определенных социально-экономических задач, которые стоят перед Тульской областью на ближайшие пять лет, — это дополнительный импульс для дальнейшего развития нашего региона», — сказал губернатор.

После встречи Валентина Матвиенко и Алексей Дюмин осмотрели экспозицию, посвященную 80-летию региона, — на ней представлены промышленные предприятия, туристические и культурные бренды региона.

Сегодня же, в рамках 419-го заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта» с участием делегации Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым и председателем Тульской областной думы Сергеем Харитоновым.

Алексей Дюмин представил информацию о культурном и экономическом потенциале региона, отметив, что в прошлом году в ходе широкого общественного обсуждения была разработана Программа социально-экономического развития области на ближайшие пять лет. В ней определены стратегические приоритеты, направленные на повышение качества жизни людей.

«Качество жизни — понятие ёмкое и многогранное. Это и комфортное жильё, и профессиональная востребованность, дороги, ЖКХ, образование, медицина, а также облик наших городов и посёлков», — отметил Алексей Дюмин, добавив, что основной упор в регионе делается на решение демографической проблемы.

Ключевой задачей остаётся повышение рождаемости. Глава региона отметил, что здесь ведется комплексная работа. В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Тульской области перинатального центра, финансирование строительства которого предусмотрено проектом бюджета РФ и сейчас рассматривается в Государственной думе. Алексей Дюмин попросил сенаторов поддержать инициативу региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что в этом году начато строительство двух корпусов детской клинической больницы. Внедряется проект «Бережливая поликлиника» — это качественно новый стандарт предоставления медицинских услуг. На особом контроле регионального правительства находятся вопросы образования и спорта, благоустройства городов, экологии.

В 2020 году в регионе будет праздноваться 500-летие Тульского кремля. В рамках юбилея планируется провести работы по реставрации многих объектов культурного наследия, воссоздать облик ряда малых исторических городов. Алексей Дюмин упомянул о проекте «Тульская набережная», реализация которого преобразит социально-экономический облик города.

«Планируя наше общее будущее, мы должны отчётливо понимать: основа его воплощения — новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, работающая на современной технологической базе», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Он сообщил, что за 2016 год ВРП области составил более 538 миллиардов рублей — это 104,7% к 2015 году в сопоставимых ценах. Ключевые отрасли экономики региона — оборонно-промышленный комплекс, химия, металлургия, пищевая промышленность. Их суммарная доля в промышленном производстве составляет более 75%.

Развитие промышленности региона в последние годы идёт опережающими темпами. Так, индекс промышленного производства за 2016 год составил 112,8% к предыдущему году. По этому показателю область заняла второе место в ЦФО и седьмое — в России. Предприятия ОПК развивают производство продукции «двойного назначения».

Особо губернатор отметил вклад Ростеха в развитие региона. Так, под эгидой Ростеха на базе завода «Октава», производящем акустическую аппаратуру, в том числе военного характера, создаётся индустриально-творческий кластер. Он включает в себя уникальный музей станкостроения, Высшую техническую школу Ростеха, территории для IT-бизнеса, комфортные общественные пространства.

Большое внимание в регионе уделяется инвестиционной привлекательности. Уже два года подряд Тульская область занимает четвертое место в Национальном инвестиционном рейтинге регионов.

«Инвестиционная стратегия Тульской области нацелена на комплексное развитие территорий за счёт максимального использования собственных ресурсов, привлечения российских и иностранных инвестиций. Активно внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса», — отметил Алексей Дюмин.

В 2016 году инвестиции в основной капитал составили 112,6 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель достиг 45 миллиардов рублей и вырос на 17,9%. В Тульской области была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая». Уже восемь компаний получили статус резидентов.

Однако, так как большая часть налогов от резидентов поступает в федеральный бюджет, Алексей Дюмин выступил с предложением о выделении федерального финансирования на инфраструктуру особой зоны. Сейчас её создание полностью возложено на региональный бюджет.

«По результатам социально-экономического развития Тульская область два года подряд отмечена Правительственным грантом. Достижение позитивной динамики развития — это результат совместной работы региональной власти, бизнеса, общественных организаций и жителей области. Нам удалось успешно задействовать потенциал гражданского общества в процессе принятия важных управленческих решений», — отметил глава Тульского региона.

Вместе с тем, как упомянул Алексей Дюмин, в области сохраняется ряд проблем, сдерживающих развитие региона. Среди них — сложная демографическая ситуация, высокая доля ветхого и аварийного жилья, недостаточность собственных финансовых ресурсов для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко отметила, что сегодня Тульская область — один из динамически развивающихся регионов с высоким потенциалом.

«Сегодня уже прозвучало немало убедительных фактов и цифр, свидетельствующих об экономических успехах области за последние годы. Во многом это обусловлено серьёзной работой по созданию благоприятного инвестиционного климата», — подчеркнула глава Совета Федерации.

Среди проблем региона Валентина Матвиенко назвала демографический спад и снижение темпов жилищного строительства. Руководству области следует взять ситуацию на особый контроль, подчеркнула она.

По итогам «Часа субъекта» сенаторы приняли за основу постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Тульской области». Алексей Дюмин выразил уверенность, что реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке Тульской области придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона.