Махачкала, 27 сентября, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Министерство по делам молодёжи Дагестана останется без руководителя. Занимавший эту должность более полутора лет Арсен Гаджиев решил уйти в отставку.

Instagram.com Скриншот страницы Арсена Гаджиева в Instagram

Намерение оставить занимаемый пост связано с отставкой главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Об этом Гаджиев написал на своей страничке в Instagram.

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«Я благодарен Рамазану Абдулатипову за доверие и возможность попробовать свои силы в правительстве республики. Сегодня я направляю свое заявление в администрацию главы и правительства Дагестана. Рамазан Абдулатипов меня назначил, с ним я и ухожу», — написал Арсен Гаджиев.

В комментариях к сообщению многие искренне пожалели о таком решении Гаджиева, назвав его поступок мужественным.

Напомним, министром по делам по делам молодежи Дагестана тогдашний лидер общественного молодежного движения «Я помощник президента» Арсен Гаджиев был назначен в январе 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 сентября, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил о своём намерении уйти в отставку. Такое решение он объяснил пожилым возрастом — 71 год. Накануне Абдулатипов был вызван в Москву, несмотря на то, что он находится в отпуске. В администрации президента РФ ему предложили ряд должностей и обсудили с ним кандидатуру возможного преемника. До сих пор официального сообщения об отставки Рамазана Абдулатипова нет.