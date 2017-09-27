Тула, 27 сентября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Тульская область вошла в число субъектов Центрального федерального округа с самым низким уровнем государственного долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона 27 сентября. Ниже госдолг только у Владимирской, Курской, Брянской, Липецкой и Орловской областей.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Государственный долг Тульской области на 1 сентября 2017 года составил 16,9 млрд рублей, с начала года увеличившись на 1,2 млрд рублей. При этом доля коммерческих заимствований в его структуре сокращена с 41% на начало года до 25%. Удельный вес бюджетных кредитов вырос с 59% до 75%, и на 1 сентября 2017 года составил 12,7 млрд рублей.

С начала года, сообщили в пресс-службе, получены бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставке 0,1% в сумме 1,8 млрд рублей. Таким образом, основной объем госдолга региона составляют именно бюджетные кредиты.

Кроме того, регион, в соответствии с установленными сроками, погасил займы в общей сумме 3,6 млрд рублей. До конца года необходимо погасить долговые обязательства в объеме 4 млрд рублей.

Долговая нагрузка (отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета Тульской области) по состоянию на 1 января 2017 года составляла 30,3%, на 1 сентября 2017 года — 31,7%. Среди других субъектов ЦФО по этому показателю на 1 августа 2017 года Тульская область занимает пятое место (впереди — Москва, Владимирская, Московская и Курская области). При этом на 2017 год, в соответствии с прогнозом, налоговые и неналоговые доходы бюджета Тульской области составят 53 млрд 483,2 млн рублей.

«Наличие дефицитного бюджета предполагает осуществление заимствований, поскольку это основной источник финансирования дефицита бюджета. Вместе с тем Тульская область не планирует увеличение долговой нагрузки на бюджет. Задача, которую поставил нам губернатор, — сохранить уровень госдолга в размере не более 37% от собственных доходов бюджета области, последовательно сокращая долю коммерческих кредитов», — прокомментировал заместитель министра — директор департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области Александр Климов.

22 сентября на заседании президиума Госсовета РФ президент Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7−12 лет.

Как подчеркнули в управлении пресс-службы Тульской области, регион примет участие в данной программе — прорабатывается вопрос реструктуризации кредитов со сроками погашения в нынешнем и в 2018 году. В этом случае расходы на обслуживание госдолга региона сократятся, а большую часть этих средств, как заявил губернатор Алексей Дюмин, планируется направить «на развитие социальной сферы, строительство инфраструктуры и другие цели».