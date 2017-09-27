Ярославль, 27 сентября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. В Ярославле во время ремонта южного флигеля дома-усадьбы губернатора найден подземный ход. Об этом сообщает «Первый ярославский» телеканал.

Wikipedia.org Губернаторский дом

Ремонт Губернаторского дома в рамках работ по благоустройству зоны ЮНЕСКО в Ярославле был начат в июле. Губернаторский дом был построен по велению Александра I как императорский путевой дворец. Строительство усадьбы было произведено за один год за счёт казны под присмотром ярославского губернатора. С момента постройки использовалась как официальная резиденция губернаторов. Все русские правители, от Александра I до Николая II, посещали губернаторский дом.

В губернаторском доме жили и работали 17 губернаторов, начиная с Александра Безобразова и заканчивая Николаем Оболенским. С 1970 года в бывшем губернаторском доме расположен Ярославский художественный музей

Телеканал утверждает, что найден не лаз, а полноценный проход в человеческий рост, который украшен мозаикой. Его создали для прислуги, чтобы люди из флигеля в основное здание проходили под землей, а не по улице.

«От этого флигеля до дома идти десять метров. Зачем на такое короткое расстояние делать подземный ход. И для кого? Для слуг? Очень сомневаюсь. Его ведь надо было вырыть, укрепить и следить, чтобы он не обрушился. Ради чего все это? Скорее всего, это мог быть какой-нибудь погреб и местные жители приняли его за подземный ход и рассказали про это журналистам», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея Виктория Горшкова.

Но архитекторы не торопятся «хоронить» подземный ход.

«Когда проводилось укрепление фундамента художественного музея, то был найден под землей замурованный арочный свод, направленный в сторону губернаторской площадки. Это мог быть подземный ход. Кстати, по чертежам здания под губернаторской площадкой хотели сделать подземный грот. Но смогли или нет — неизвестно. Обследование на предмет наличия таких сооружений специально не делаются. Там надо все вскрывать, делать зондирование. Это очень дорого. А когда проводятся сопутствующие работы, то можно обнаружить нечто подобное. Так что сходу не стал бы отрицать версию, что это мог быть подземный ход», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Вячеслав Сафронов.

Для более точного обследования надо провести экспертизу, считают специалисты, но успеют ли это сделать — ведь ремонт дома заканчивается на следующей неделе.