Ереван, 27 сентября, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Проживающие в Армении курды заявляют, что не станут поднимать вопрос о признании независимости Курдистана со стороны Армении. Об этом сообщил руководитель курдской общины Армении, депутат парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Князь Гасанов.

Иракский Курдистан

«Курды Армении оказывают курдам Ирака лишь моральную поддержку, а Армения по этому вопросу должна принять решение, исходя из своих интересов. В конце концов, страны региона: Турция, Сирия, а также соседний Иран, с которым у Армении дружественные отношения, выступают категорически против независимости Иракского Курдистана», — сказал Гасанов в эфире радио «Азатутюн».

По словам главы курдской общины Армении, если будет создано независимое курдское государство, то живущие во всех уголках мира курды будут лишь рады этому, независимо от того обстоятельства, поедут они туда жить или нет. Сам Князь Гасанов в любом случае не собирается покидать Армению.

«Я бы не сказал, что курды отсюда уедут [в Курдистан], потому что все считают Армению своей родиной: они здесь родились, здесь выросли, у них армянская психология и прочее. Лично я не уеду туда жить», — подчеркнул курдский депутат парламента Армении.

Он также прокомментировал репортаж катарского телеканала «Аль-Джазира» от 25 сентября, в котором, в частности, отмечалось, что создание независимого Курдистана в Ираке означает, что в ближайшем будущем курды в рамках стремления к независимости предъявят территориальные претензии Турции (где их численность составляет около 14 миллионов человек), Ирану (где проживают около 6 миллионов курдов), Сирии (2 миллиона курдов), а также Армении, где, согласно видеорепортажу, проживают 2 миллиона курдов.

По данным главы курдской общины Армении Князя Гасанова, в Армении проживают всего 2500 курдов. Позже телеканал «Аль-Джазира» внес исправление в свой видеорепортаж, отметив, что в Армении проживают 38 тысяч курдов. По части возможных территориальных претензий курдов, однако, никаких поправок внесено не было.

Как считает иранист, заведующий кафедрой иранистики факультета Востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян, референдум в Иракском Курдистане может навредить интересам Армении, и в этой связи официальному Еревану необходимо проводить крайне взвешенную политику.

«Самый большой вред с точки зрения интересов Армении может представлять активизация курдского фактора в Иране и его распространение до Атропатены, которая граничит с Арменией», — цитирует ираниста «Новости-Армения».

По его словам, Армения не заинтересована в возможных курдских сепаратистских движениях в Иране, обусловленных иракским референдумом, которые могут привести к дестабилизации обстановки у армянских границ.

«Никто ни в Армении, ни в Иране не является сторонником того, чтобы в результате сепаратистских движений в Иране на границе с Арменией было создано так называемое государство «Южный Азербайджан», — подчеркнул Восканян.

Что касается торгово-экономических и культурных связей Армении и Курдистана, то по мнению Восканяна, хотя Армения не признаёт независимость Иракского Курдистана и должна иметь взвешенную позицию, это не мешает ей развивать торгово-экономические и культурные связи с ним.

По словам ираниста, сегодня армянские товары беспрепятственно реализуются на территории Курдистана.

«Армения имеет консульство в столице Иракского Курдистана в Эрбиле, армянские товары беспрепятственно экспортируются в Курдистан. В некоторых ВУЗах Армении учатся студенты из Курдистана, а также есть небольшой поток туристов в нашу страну. Это всё говорит о том, что отсутствие международного признания независимости не мешает налаживанию отношений между Арменией и Курдистаном, и Армения не принимает участия в блокаде Курдистана», — резюмировал иранист.

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