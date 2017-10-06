Киев, 6 октября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Угрожая бойкотом ЧМ-2018, Украина заранее стелет себе соломку в случае невыхода из группы. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал известный футболист, бывший игрок сборной СССР, начинавший карьеру в Украинской ССР, Андрей Канчельскис.

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«Это всё слова. Понимаете, они уже заранее готовят почву, соломку стелют, — сказал Канчельскис. — Для выхода из группы у них осталось две игры, одна из которых со сборной Хорватии, которая лидирует в группе. Если они проиграют и не выйдут, то скажут — а мы и не хотели участвовать в чемпионате».

«Если же выйдут, а затем откажутся, то тогда сами себя похоронят в футбольном мире. Надо быть очень глупыми людьми, чтобы пойти на такое», — считает футболист.

Говоря о тренере сборной Украины Андрее Шевченко, Канчельскис сказал, что «как футболист он великий, но как о тренере ничего не могу сказать, потому что просто не видел тренировочного процесса».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что сегодня, 6 октября, Украина играет с командой из Косово, а 9 октября — с Хорватией.

В настоящее время Украина находится на четвертом месте в своей группе I. Группу возглавляет Хорватия, далее идут Исландия и Турция.

Разговоры о бойкоте ЧМ-2018 в украинских СМИ ведутся уже больше года. Минувшим летом газета «Известия» со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины писала, что «власти хотят, чтобы национальная команда успешно прошла квалификационную стадию и демонстративно бойкотировала турнир».