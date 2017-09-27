Евросоюз расширяет границы, Кремль – список вакантных кресел: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Вопреки давлению: у России — встречные претензии к США по Договору об открытом небе;
- Закон об образовании: Украине обещают «проблемы в ЕС»;
- Расширить границы: Болгарию и Румынию рекомендовано включить в Шенген;
- Курс на обновление: Кремль прокомментировал ротацию губернаторов в России;
- Поборы в школах: платные услуги в Министерстве образования и науки назвали преступлением.