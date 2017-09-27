Абу-Даби, 27 сентября, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Сельскохозяйственная продукция Белоруссии жизненно необходима для ОАЭ, и Эмираты планируют увеличить её поставки. Об этом сегодня, 27 сентября, заявил генеральный секретарь федерации торгово-промышленных палат ОАЭ Хумейд Мухаммед Бен Салем журналистам в Минске.

ОАЭ

Арабская делегация прибыла в Белоруссию, чтобы посетить несколько туристических, сельскохозяйственных и машиностроительных предприятий. По словам Хумейда Мухаммеда Бен Салема, цель визита состоит в том, чтобы увеличить товарооборот между ОАЭ и Белоруссией. Поскольку Объединённые Арабские Эмираты не являются сельскохозяйственной страной, то импорт белорусской сельскохозяйственной продукции необходим «для обеспечения продовольственной безопасности» государства.

В частности, планируется, что частные компании, представители которых вошли в состав делегации, должны наладить контакты с республикой и потом заключить контракты. В особенности ОАЭ заинтересованы в поставках овощной и зерновой продукции. По итогам переговоров должны заключить несколько соглашений.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Алексей Богданов заявил, что сейчас белорусская сторона прорабатывает стратегию по поставкам в ОАЭ говядины и мяса птицы. Для этого белорусским компаниям сначала необходимо пройти сертификацию.

В настоящее время на арабский рынок свою продукцию экспортируют ОАО «Сморгонские молочные продукты», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Беллакт» и ОАО «Туровский молочный комбинат». По итогам января — июля 2017 года поставки молочной продукции, творога и сыра из Белоруссии в ОАЭ увеличились в десять раз по сравнению с таким же периодом 2016 года. В денежном эквиваленте это $436 тысяч.

Напомним, что еще несколько лет назад белорусские политические фигуры высказали идею о том, то необходимо начать поставлять сельскохозяйственную продукцию страны в ОАЭ. Последний раз серьезно этот вопрос стороны обсудили в начале 2016 года, после чего делегации Белоруссии и ОАЭ подписали межведомственный меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства, ветеринарии, карантина и защиты растений. Тогда же бывшая советская республика начала экспортировать свои товары на арабский рынок. Так, с января по ноябрь прошлого года Белоруссия продала на арабском рынке сельскохозяйственную продукцию на $55 тысяч. В Минске это назвали началом масштабного сотрудничества.

В начале 2017 года было заявлено, что Белоруссия в течение года начнёт продавать в ОАЭ еще и мясо птицы и говядину. Пока таких договоренностей нет.

Читайте также: Белоруссия сокращает поставки сельхозпродукции в Россию

Как ранее передавало ИА REGNUM, до конца текущего года республика планирует нарастить экспорт своих сельскохозяйственных товаров за рубеж до $2,8−3 млрд. В 2016 году этот показатель составил $2,6 млрд. 94% экспорта этих производителей сельхозпродукции и продовольствия пришлось на Россию. Однако белорусская сторона давно нацелена на диверсификацию своих сельскохозяйственных товаров, так как ориентацию главным образом на РФ считает «опасной».

Изначально Минск хотел начать игры в диверсификацию рынков сбыта сельскохозяйственной продукции с ЕС. Однако эту идею реализовать не удалось из-за ряда ограничений на европейском рынке и повышенных требований к товарам, под которые белорусская продукция далеко не всегда подходит. Тогда бывшая советская республика и решила начать поставки товаров сельского хозяйства на Ближний Восток, в Африку, Индию и Китай.