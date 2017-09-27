Ярославль, 27 сентября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, состоялось открытие осенней сессии верхней палаты парламента, на котором председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила удостоверение сенатору от Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Игорь Каграманян

«Хочу представить наших новых коллег. Позвольте вручить им удостоверения членов Совета Федерации и пожелать больших успехов в работе», — сказала глава Совфеда.

Также удостоверения из рук председателя палаты получили Сергей Аренин (Саратовская область), Любовь Глебова (Удмуртская республика), Олег Ковалев (Рязанская область), Вячеслав Наговицын (Республика Бурятия), Олег Селезнев (Республика Адыгея), Арсен Фадзаев (Республика Северная Осетия — Алания).

Кроме того, Игорь Каграманян был избран первым заместителем председателя комитета по социальной политике Совета Федерации.

Напомним, 19 сентября губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о наделении Игоря Каграманяна полномочиями сенатора.