Киев, 27 сентября, 2017, 15:49 — ИА Регнум. В среду, 27 сентября, на Украине официальная парламентская газета «Голос Украины» опубликовала новую редакцию закона «Об образовании», который вступит в силу с 28 сентября.

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Согласно нововведениям, на Украине для школьников вводится 12-летнее общеобразовательное среднее образование. Зарплату для педагогов установили в размере трех минимальных зарплат — 9 600 грн (более 360 долл), а также предусмотрели постепенное повышение выплат. Наиболее обсуждаемой стала статья о языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины.

В частности, документ расширил использование украинского языка в обучении и запретил функционирование школ с преподаванием на языках нацменьшинств и коренных народов, оставляя лишь возможность создавать классы в украинских школах.

При этом изучение языка коренного народа или нацменьшинства гарантируется в школах или через национальные культурные общества. В вузах по желанию учащихся создаются условия для изучения языка нацменьшинства как отдельной дисциплины. Исключение из общего правила составляют школьники из числа нацменьшинств, которые начали учиться до 1 сентября 2018 года.

До 1 сентября 2020 года они смогут учиться по прежним правилам, потом будет постепенно увеличиваться количество предметов, которые преподаются на украинском языке.

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Свое недовольство языковой нормой уже выразили: Россия, Польша, Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и даже Греция. В знак протеста президент Румынии Клаус Йоханнис даже отказался от визита на Украину.

«Я отменил объявленную на конец сентября встречу с председателем Верховной рады», — заявил Йоханнис 21 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Йоханнис признался, что был «неприятно удивлен» тем, что украинский парламент «без предварительных обсуждений с партнерами Украины» приняла закон, который «жестко ограничивает права национальных меньшинств обучаться на родном языке». Он напомнил, что на Украине проживают около 400 тыс. румын.

Кроме того, министерство иностранных дел Венгрии пообещало блокировать любое дальнейшее сближение Украины и Европейского союза.

«Мы гарантируем, что это навредит Украине в будущем», — добавил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует пресс-служба ведомства.

Сийярто назвал позорным подписание закона президентом Украины Петром Порошенко. Глава украинского государства говорил о сближении Украины и Европейского союза, но, подписав закон «Об образовании», сделал «огромный шаг в обратном направлении», сказал министр.

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль также призвал президента Порошенко ветировать новый закон об образовании. Он считает, что принятый депутатами закон не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, а также закону «О национальных меньшинствах в Украине» и международным договорам. По мнению чиновника, ряд положений принятого закона противоречит двусторонним договорам Украины с Молдавией, Румынией и Венгрией, которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств.

«Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут в Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную раду Украины с правками», — заявил Москаль, слова которого цитирует его пресс-служба.

В свою очередь министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила «право украинского государства развивать родной язык».

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«Недопустимо, когда в школах с языками национальных меньшинств дети, получив полное среднее образование, не умели разговаривать на этом (украинском — ИА REGNUM ) языке… Языком образования должен быть государственный язык. Если возьмете любую развитую страну, которая заботится о развитии своего языка, она всегда осуществляет образование в средней школе в основном на государственном языке, а в высшей — обязательно на государственном языке», — сказала Гриневич.

«Те, кто поднял крик — румыны, поляки, венгры, — должны понимать, что сегодня Украина вправе предъявить им претензии, поскольку готовит для них рабочую силу. Есть европейский документ, который позволяет стране предъявить претензии тому государству, куда выехали подготовленные ей кадры. И я сейчас не поднимаю вопрос рамок законов об образовании в Польше, Венгрии, Румынии, не затрагиваю выдачу этими странами украинцам паспортов с двойным гражданством. Украина корректно реагировала на подобные действия той стороны. В данном случае надо проявить корректность и нашим соседям, которые, не разобравшись в ситуации (в том числе по вине украинской стороны), проявили чрезмерно эмоциональную реакцию», — сказал в интервью «ГОРДОН» украинский политолог Роман Безсмертный.

Ранее Государственная дума РФ обвинила Украину в этноциде русского народа в связи с принятием Верховной радой закона «Об образовании». В заявлении говорится, что закон «Об образовании» станет «актом этноцида русского народа в Украине».

По мнению депутатов Госдумы, данным законом попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств. В документе отмечается, что с 2020 года система образования на Украине станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

Как сообщалось, 5 сентября украинский парламент принял во втором чтении и в целом закон «Об образовании». 25 сентября его подписал глава государства Порошенко. После этого пресс-секретарь высокого представителя ЕС во вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич призвала Киев как можно быстрее обратиться в Совет Европы за экспертным заключением о новом законе «Об образовании», языковой раздел которого вызвал дискуссии.