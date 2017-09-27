Ярославль, 27 сентября, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославской области хотят создать «Научно-производственный центр «Наследие», который займется охраной объектов культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Объекты культурного наследия будут под двойным надзором

В результате ликвидации 1 ноября 2015 года государственного учреждения культуры Ярославской области «Дирекция по реставрации и реконструкции», где работало 22 человека, государственной охраной культурного наследия сейчас занимается лишь соответствующий департамент.

В департаменте работает 17 человек, а выявленных объектов культурного наследия более 3000, и все они требуют внимания. Как пояснили в департаменте, существующий штат не позволяет органу охраны справляться с возложенной на него задачей. Правительство области надеется, что новая структура сможет взять часть работ на себя. Региональные власти намерены создать государственно-казенное учреждение, а значит, оно сможет само зарабатывать деньги и вкладывать их в защиту объектов культурного наследия.

«Силами сотрудников «Наследия» планируется решать актуальные проблемы включения в реестр выявленных объектов культурного наследия, разработки предметов охраны и проектов границ территорий, проектов зон охраны объектов культурного наследия, внесение сведений о границах территорий, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости, подготовки плана управления и реализации функций органа управления объектом всемирного наследия «Исторический центр города Ярославля» , — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская.

В настоящее время департамент ОКН Ярославской области осуществляет полномочия по государственной охране 4718 объектов культурного наследия.