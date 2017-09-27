Донецк, 27 сентября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 26 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии пять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 25 раз, сообщают 27 сентября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили пять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Березовское, Смелое, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один ополченец погиб в результате обстрелов ВСУ, один мирный житель был ранен. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 25 раз. Под огнем оказались 10 населенных пунктов.

В ходе украинских обстрелов в селе Васильевка была ранена 80-летняя женщина. Ее госпитализировали. Также украинские силовики повредили один дом в Докучаевске, еще один дом сгорел в Коминтерново.

По данным Украины, один солдат украинской армии получил ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 15 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки, Широкино, Гнутово.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, шахты Бутовка, Каменки, Крымского.

Напомним, в ходе гражданской войны в Донбассе Киев неоднократно нарушал договоренности о прекращении режима огня и отводе тяжелой техники от линии соприкосновения. Тем не менее Украина настаивает, что она «соблюдает» Минские соглашения, «в отличие от ДНР и ЛНР».