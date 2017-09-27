Ярославль, 27 сентября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Штаты 43 больниц и поликлиник Ярославской области пополнились выпускниками Ярославского государственного медуниверситета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Yarregion.ru 126 выпускников Ярославского медуниверситета пришли в лечебные учреждения региона

По официальной информации, до конца недели число приступивших к работе молодых специалистов достигнет 126.

«В числе новых врачей — 12 стоматологов, 9 анестезиологов-реаниматологов, 8 акушеров-гинекологов, 6 хирургов, 5 терапевтов, 6 рентгенологов, по 4 эндокринолога, офтальмолога и невролога. Молодые специалисты трудоустроены в городские больницы, а также в медучреждения 10 районов области» — сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский.

По словам Сергея Луганского, с приходом в лечебные учреждения региона выпускников ситуация с нехваткой кадров должна существенно улучшиться. В первую очередь положительные изменения коснутся жителей самого густонаселенного района Ярославля — Дзержинского. Наибольшее количество начинающих медиков трудоустроено в клиническую больницу №9 Ярославля. К ней относятся 5 поликлиник в Дзержинском районе города и два стационара, рассчитанные на 500 койко-мест.

«За последние 10 — 15 лет впервые в нашу больницу приходит такое количество выпускников — 17: после интернатур, ординатур и специалитета. 11 человек будут работать в поликлиниках, 6 — в стационарах. Абсолютно разный профиль: хирурги, анестезиологи, кардиологи, участковые терапевты, офтальмологи. Теперь потребности в узких специалистах в поликлиниках Дзержинского района нет» — рассказал главный врач ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» Станислав Белокуров.

Всего же, по данным правительства Ярославской области, в государственной системе здравоохранения региона сегодня трудится более 5 тысяч врачей и 10 480 средних медицинских работников.