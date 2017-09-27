Степанакерт, 27 сентября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Степанакерт приветствует итоги референдума по независимости Иракского Курдистана. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики, поступившем в ИА REGNUM.

«Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов. Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными средствами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе», — говорится в заявлении МИД НКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Иракском Курдистане (население — 5,5 млн человек) прошёл референдум о независимости, в котором приняли участие три курдские провинции Ирака, а также население спорных территорий, включающих в себя нефтеносный Киркук.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, на референдуме 91,83% голосовавших высказались за независимость региона. В нём приняли участие 3,44 млн жителей региона.

«По итогам подсчёта 3,44 млн голосов, положительно ответили на вопрос о независимости 91,83%, а отрицательно — 8,17%», — говорилось в сообщении комиссии.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани надеется на конструктивный диалог с Багдадом после проведения референдума. Он призвал центральное правительство Ирака «к серьезному диалогу, а не угрозам».

Багдад, в свою очередь, отказывается обсуждать вопрос независимости курдов и не признает результаты референдума, согласно которым, как сообщила Высшая независимая избирательная комиссия Курдистана, 91,83% голосовавших высказались за независимость региона.

Турция, Сирия и Иран также не признают результатов референдума, опасаясь за то, что курды, проживающие в этих странах, последуют примеру своих «иракских братьев». Всего в регионе насчитывается около 30 млн курдов.

Тегеран назвал курдский референдум «государственной изменой».