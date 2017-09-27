Калуга, 27 сентября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. На автодорогах Калужской области за 8 месяцев 2017 года с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет произошло 141 дорожно-транспортное происшествие, что на 6,8% больше, чем в 2016 году. В результате шесть детей погибли, 163 получили ранения, сообщает 27 сентября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве калужского региона.

ИА REGNUM Осторожно дети

По информации управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, в ДТП дети чаще всего являлись пассажирами транспорта, а взрослые — пренебрегали правилами безопасности. Так, отмечается ухудшение ситуации в сфере детской безопасности на дорогах на территории Калуги, Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людиновского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов.

На заседании было обращено внимание руководителей на необходимость совершенствования паспортов безопасности образовательных организаций, а также согласование их со всеми заинтересованными ведомствами, в первую очередь с ГИБДД и муниципалитетами. При этом, здесь важно разместить в местах, доступных для учащихся и их родителей, схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом», а также создать на официальных сайтах учебных заведений странички «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по данной теме.

Также министерству образования и науки области совместно с министерством финансов региона было предложено рассмотреть возможность увеличения финансирования учреждения «Школьный автобус» с целью организации безопасных перевозок детей не только к месту учебы, но и на культурно-спортивные мероприятия.

Напомним, за 2016 год на территории Калужской области было зарегистрировано 1822 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 206 человек погибли, 2 412 получили ранения. По сравнению с 2015 годом количество ДТП снизилось на 11,5%, получивших ранения на 10,9%, количество происшествий с участием несовершеннолетних детей сократилось на 3,2%.