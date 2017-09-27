Ярославль, 27 сентября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. В Ярославле главу Кировского и Ленинского районов Любовь Сурову наградили орденом Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За заслуги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Высокой ведомственной наградой Министерства Внутренних дел Российской Федерации она удостоена за многолетнюю социальную защиту ветеранов МВД, воспитание молодых сотрудников МВД и гражданской молодежи."Защитой прав граждан я занимаюсь с 18 лет. Перед тем, как стать главой района, работала в аппарате Уполномоченного по правам ребенка, до этого много лет защищала граждан в судах, в том числе боролась с различными проявлениями криминальных посягательств на права граждан. Меня наградили за многолетнюю работу по защите охраняемых законом прав граждан, в том числе несовершеннолетних детей, просветительскую, правозащитную и благотворительную деятельность, — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM глава Кировского района Любовь Сурова.

Любовь Сурова имеет два высших образования: закончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, юридический факультет и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление».