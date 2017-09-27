Ярославль, 27 сентября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области намеревается закупить цветов почти на 700 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующая закупка на поставку цветочной продукции для нужд правительства опубликована на сайте Госзакупок.

Сайт Госзакупок Так должен выглядеть букет №7

Региональные чиновники проявили фантазию: например, по условиям закупки в букет №1 должны войти 6 кустовых роз, 5 гербер, 4 хамелациума, 2 ранункулюса, 7 ветвей эвкалипта, 2 штуки илекса, фетр и атласная лента. Почему число роз четное, мы не в курсе.

Второй вид букетов, которых требуется 10 штук, состоит из 9 роз премиум, 17 садовых ромашек, 23 васильков, 8 штук мускари, 12 штук амбреллы, травы лисий хвост и опять — таки фетра и атласной ленты.

Еще 5 букетов следует поставить в таком составе: 5 штук роз премиум, 7 тюльпанов, 5 штук хамелациума, 4 штуки розы кустовой, 5 фрезий и 9 штук растения салал.

Букет №4 состоит из 13 штук лизиантуса и 20 штук гипосфилы.

Букет №5 намного шикарнее. Его состав выглядит так: 15 роз премиум, 9 штук краспедии, 10 штук камиллы, 6 штук матиолы, 15 штук фикуса Бенджамина.

Букет №6 должен состоять 17 пионовидных роз, 3 штук ягод бузины, 2 штук синеголовника, тюльпанов, гортензии, астранции, веток эвкалипта, писташа и паникума.

Правительство предлагает поставить для своих нужд еще и 4 вида цветочных композиций. Первый вид должен включать в себя 15 штук роз премиум, 10 штук роз пионовидных, эрингиум, аспидистру, молинию, салик и салал.

Композиция №2 состоит из роз премиум, ранункулюса, тюльпанов, калл, аспидистры, питоспорума, папоротника, орхидей, шалфея, трахелиума и вазы «ладья» с оазисом

Кроме того, предлагается поставить еще 200 роз премиум-класса и 499 гвоздик.

Срок поставки — до 20 декабря 2017 года. Что за масштабные торжества намечаются в ближайшее время в региональном правительстве и кому планируется подарить «целое море» цветов аж на 700 тысяч рублей — неизвестно.