Санкт-Петербург, 27 сентября, 2017, 14:15 — ИА Регнум. С 29 сентября до утра 4 октября 2017 года полностью закрывается для движения Тучков мост, связывающий Васильевский остров и Петроградскую сторону в центре Санкт-Петербурга. Это необходимо для проведения очередного этапа работ по реконструкции важнейшей городской переправы, которые идут с июня 2016 года.

Mostotrest-spb.ru Реконструкция Тучкова моста

Как сообщил сегодня, 27 сентября, официальный Telegram-канал «Ограничения на дорогах СПб», на время полного закрытия Тучкова моста ограничено движение транспорта по набережной Макарова от Кадетской линии до Среднего проспекта Васильевского острова, а также по Кадетской линии от набережной Макарова до Среднего проспекта, включая перекресток с набережной Макарова.

Объезд осуществляется по проспекту Добролюбова, Биржевому мосту, набережной Макарова, 1-й линии Васильевского острова.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», уже завершён первый этап реконструкции моста, генподрядчик приступил ко второму и выполнил монтаж металлоконструкций стационарных пролетных строений.

Полное завершение реконструкции Тучкова моста намечено на II квартал 2018 года. При этом открытие рабочего движения по мосту запланировано уже на конец 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Тучкова моста входит в перечень работ, реализуемых в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в мае 2018 года и обойдутся городскому бюджету в 2,45 млрд рублей.

Тучков мост — трёхпролётный разводной мост через Малую Неву, соединяющий Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой линией Васильевского острова. Первый деревянный мост на этом месте появился еще в середине 18-го века. В современном виде мост существует с 1965 года.