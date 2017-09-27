Москва, 27 сентября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Ротация губернаторов в Российской Федерации является «нормальным и ожидаемым процессом». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По словам представителя Кремля, перестановки в российском губернаторском корпусе направлены на его обновление.

«По мнению президента (Владимира Путина), они (новые специалисты) способны реализовывать потенциал в интересах тех регионов, которые они возглавляют», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент РФ Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. На следующий день ушел в отправку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

27 сентября стало известно, что планирует уйти в отставку губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Кроме того, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что намерен уйти в отставку.

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