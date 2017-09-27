Чего стоит бояться России перед выборами президента: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Ослабление Китая: для чего нужен США конфликт с Северной Кореей;
- Всем, кроме россиян: в Литве решили разрешить покупку земли иностранцам;
- Необходим мониторинг: Россию захотят расшатать к президентским выборам;
- Создать украинцев за счет других: Госдума осудила нарушение прав русских на Украине;
- «Потепление» отношений с Калининградом — «вброс Варшавы перед выборами».